Giovedì 3 dicembre 2020 - 09:07

Mattarella:cure ordinarie a rischio,battere al più presto Covid

"Rispettare malgrado i disagi le norme contro il contagio"

Roma, 3 dic. (askanews) – “Preoccupano le difficoltà e i rischi per ottenere l’assistenza e le cure ordinarie presso i presidi medici e ospedalieri, impegnati faticosamente a fronteggiare l’emergenza Covid”. Lo ha scritto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio in occasione della Giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità.

“Anche per eliminare queste conseguenze e per tornare a condizioni normali è necessario sconfiggere al più presto il virus, rispettando – malgrado i disagi anche gravi – le norme di comportamento contro il contagio” ha rilanciato il Capo dello Stato.