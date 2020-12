Giovedì 3 dicembre 2020 - 21:02

Dpcm,centrodestra occupa aula per protesta contro Conte in tv

L'opposizione occupa aula Camera: il premier doveva presentarlo in Parlamento

Roma, 3 dic. (askanews) – Protesta del centrodestra nell’aula della Camera. Le forze di opposizione hanno infatti deciso di occupare gli scranni per contestare la decisione del premier, Giuseppe Conte, di illustrare i contenuto del nuovo Dpcm in tv e non in Parlamento.