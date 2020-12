Giovedì 3 dicembre 2020 - 20:53

Conte:rimpasto vecchia politica, i miei ministri sono i migliori

Forza politiche hanno negato interesse, gli fa onore

Roma, 3 dic. (askanews) – “Le forze politiche hanno dichiarato che non sono interessate al rimpasto e questo gli fa onore. Io a questa parola rabbrividisco, è una parola da vecchia politica. Il discorso è che c’è un confronto per rilanciare l’attività di governo. Io non mi sottraggo al confronto, ma io sono il capitano di una squadra” che ha affrontato la pandemia, “i miei ministri sono i migliori”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte.