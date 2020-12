Mercoledì 2 dicembre 2020 - 15:40

Amendola: su Recovery Plan il Parlamento avrà l’ultima parola

"A breve alle camere primi risultati di confronto con ue"

Roma, 2 dic. (askanews) – Il Parlamento “avrà gli aggiornamenti” sul complesso delle scelte di pianificazione del Piano Nazionale di Riforme e Resilienza “e avrà ovviamente la parola finale sulla presentazione del piano a Bruxelles”. Lo ha assicurato il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola, rispondendo alle interrogazioni del question time.

Amendola ha ribadito che “nella definizione del Piano nazionale di riforma e resilienza il raccordo con il Parlamento ma anche con le amministrazioni centrali, le Regioni e gli enti locali, le rappresentanze del mondo delle imprese e dei lavoratori e della società civile, è stato e resta essenziale”. Il ministro ha poi ricordato che “il 15 settembre il governo ha trasmesso alle Camere la proposta per le linee guida adottate dal CIAE con ministri e rappresentanti delle Regioni e degli enti locali”. Successivamente, “con la risoluzione approvata dalla Camera il 13 ottobre si impegnava il goveno a coinvolgere tutto l’arco parlamentare nella predisposizione del Piano. Con quella del Senato del 14 ottobre si impegnava a dare rapida attuazione ai contenuti della proposta di linee guida”.

Su queste basi, “il 15 ottobre si è avviato il dialogo con la task force della Commissione Ue che continua e i cui primi risultati saranno presentati al Parlamento nei prossimi giorni” Dunque “è stato confermato il coinvolgimento costante del Parlamento in tutte le fasi del processo di presentazione”.

Ora “i prossimi passaggi prevedono: la convocazione di un Cdm e di un Comitato interministeriale per gli Affari Europei in cui analizzare gli aggiornamenti dle Piano; la sua trasmissione immediata al Parlamento così che possa disporre del tempo necessario per esaminarlo; e la fase successiva di elaborazione fino alla consegna a Bruxelles. I piani potranno essere presentati solo dopo l’approvazione formale del pacchetto del quadro finanziario pluriennale, una volta superati i veti di Polonia e Ungheria. Mi rendo disponibile a presenziare a ogni ulteriore occasione di confronto col Parlamento”.