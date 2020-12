Martedì 1 dicembre 2020 - 11:17

Salvini: chi vota riforma Mes non è più compagno strada Lega

Oltraggia l'Italia, riesce a peggiorare trattato già negativo

Roma, 1 dic. (askanews) – “Chiunque in Parlamento approverà questo oltraggio per l’Italia e per le generazioni future si prende una grande responsabilità: se lo fa la maggioranza non mi stupisce, se lo fa qualche membro dell’opposizione finisce di essere compagno di strada della Lega perché si ipoteca il futuro dei nostri figli per trent’anni mettendono nelle mani di burocrati che non avranno responsabilità né civile né penale”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in visita al parco archeologico di Centocelle a proposito della riforma del Mes.

“E’ una riforma che riesce a peggiorare un trattato già negativo perché divide l’Ue in buoni e cattivi, in paesi di serie A e B. Per i signori di Bruxelles noi siamo di serie B e dovremmo pagare senza dir nulla per coprire i buchi di altri. Se ad aver bisogno fossimo noi dovremmo sottostare alla Troika”, ha aggiunto.