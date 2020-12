Martedì 1 dicembre 2020 - 15:07

Governo prepara stretta, Boccia: no spostamenti tra regioni e coprifuoco alle 22

No a deroghe, evitare la terza ondata

Roma, 1 dic. (askanews) – “Difendiamo insieme l’impostazione ed evitiamo deroghe perché potrebbero minare la tenuta stessa dell’impianto”. Lo ha detto, secondo quanto si apprende, il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, nel corso dell’incontro con il ministro della Salute Roberto Speranza e i rappresentanti delle regioni sul nuovo Dpcm. Provvedimento che domani sarà discusso in Parlamento, l’entrata in vigore dal 3 dicembre.

“È dovere di tutti noi evitare la terza ondata e mantenere l’unità tra livelli istituzionali e leale collaborazione che ha caratterizzato gli interventi più delicati di questi mesi”, ha aggiunto.

“Evitare gli spostamenti tra regioni e mantenere il limite delle ore 22 per la circolazione sono due punti centrali e imprescindibili del modello di sicurezza che stiamo costruendo insieme”, ha detto ancora Boccia.

“Per i giorni di festa maggiori restrizioni, poi a inizio anno incrociamo il piano vaccini”, ha spiegato da parte sua il ministro della Salute Roberto Speranza. “Dobbiamo evitare di arrivare a gennaio in una situazione complicata”, ha aggiunto.

Sullo sci, ha chiarito ancora Speranza, c’è un “confronto a livello europeo, il problema non è lo sci ma tutte le aggregazioni e i flussi di persone”.