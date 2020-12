Martedì 1 dicembre 2020 - 16:46

Fisco, anche Salvini invita a boicottare lotteria degli scontrini

"Non solo chiusi in casa, vogliono anche controllare acquisti"

Roma, 1 dic. (askanews) – Dopo Giorgia Meloni anche Matteo Salvini invita al boicottaggio della lotteria degli scontrini al via in qusti giorni. “Non solo chiusi in casa, vogliono anche controllare quello che compriamo”, scrive il leader della Lega sui social. “Alla lotteria degli scontrini io non mi registro”.