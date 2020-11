Lunedì 30 novembre 2020 - 15:24

Crimi: non impediremo la riforma del Mes, ma non lo useremo

"Assoluta contrarietà a richiedere il prestito"

Roma, 30 nov. (askanews) – M5s non dirà no alla riforma del Mes, ma ribadisce la contrarietà a richiedere il prestito. Lo dice il capo politico del Movimento, Vito Crimi. “La riforma del Mes e il suo utilizzo, l’eventualità di farvi ricorso, sono due elementi totalmente distinti. Una distinzione chiara e sostanziale. Per quanto riguarda l’Italia, il nostro Paese non ha alcuna necessità di farvi ricorso”.

“Al contempo – spiega – non intendiamo adottare un approccio ostruzionistico e non impediremo l’approvazione delle modifiche al trattato, rispetto alle quali pure non mancano i rilievi, così da consentire ad altri paesi l’eventuale ricorso allo strumento. Il Movimento 5 Stelle dunque ribadisce la sua assoluta contrarietà all’uso del Mes e conferma inoltre la necessità di definire al più presto gli altri pilastri della cosiddetta logica di pacchetto”.