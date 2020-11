Domenica 29 novembre 2020 - 10:38

Salvini: emendamento Leu su patrimoniale è da arresto immediato

"L'ultima cosa che serve"

Roma, 29 nov. (askanews) – “Mi preoccupa l’emendamento di Leu che fa riaffacciare la tassa patrimoniale. L’ultima cosa che serve adesso sono nuove tasse, perché costoro, ritengono ricchi coloro che tra casa e risparmi in banca hanno 500mila euro. Con un Natale magro come mai in precdenza, pensare di tassare chi ha casa e risparmi è da arresto immediato”. Così il leader della Lega Matteo Salvini al “Caffè della domenica” di Maria Latella a Radio24.