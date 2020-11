Sabato 28 novembre 2020 - 12:30

Giorgia Meloni dice di “no” a Salvini

Partito unico senza senso

Roma, 28 nov. (askanews) – Giorgia Meloni dice no a Matteo Salvini sul partito unico del centrodestra. “Sono stata la prima a dire che serviva maggior coordinamento fra noi – spiega al Corriere della Sera – ma se si parla di gruppo unico, serve un partito unico. O non ha senso. Mi pare complicato passare dall’ognun per sé a un partito unico in un batter d’occhio. Io sono per una confederazione, partiti distinti, ma un patto di consultazione permanente per coordinare il più possibile le scelte. In questo caso, ci sto”.

Per il presidente di Fratelli d’Italia l’operazione di Salvini non nasconde mire egemoniche sul centrodestra. “Non ci vedo questa malizia – rileva – però certo oggi i gruppi parlamentari non rispettano nei numeri i reali pesi dei partiti della coalizione. E in un dibattito su cosa fare anche questo conta”.

