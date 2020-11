Sabato 28 novembre 2020 - 12:13

Cos’ha detto Locatelli sulle messe e sullo sci

Le parole del presidente del Consiglio superiore di Sanità

Roma, 28 nov. (askanews) – La celebrazione della messa di Natale “dovrà essere resa compatibile con le misure concordate con la Cei per evitare che possa tradursi in una generazione di possibili focolai di trasmissione”. Lo ha ribadito il presidente del Consiglio Superiore della Sanità, Franco Locatelli, nel punto stampa della cabina di regia sul monitoraggio settimanale delle regioni.

Inoltre, ha detto sempre Locatelli, “non credo che sia questo il momento per un Paese fuori dalla Comunità europea ma con noi confinante per creare occasioni di tentazione di migrazione”, commentando l’ipotesi della Svizzera di aprire gli impianti sciistici. “Siamo ancora – ha ribadito – in una fase in cui dobbiamo ancora e prioritariamente tutelare la salute e contenere la curva epidemica”.

