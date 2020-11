Venerdì 27 novembre 2020 - 18:39

Conte: il prefetto Guido Longo commissario per sanità in Calabria

Ha già operato nella regione, sempre a difesa della legalità

Roma, 27 nov. (askanews) – “Il nuovo commissario per la sanità calabrese è il prefetto Guido Longo. Un uomo delle istituzioni, che ha già operato in Calabria, sempre a difesa della legalità”. Lo annuncia il premier Giuseppe Conte, in un tweet.