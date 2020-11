Giovedì 26 novembre 2020 - 19:27

Scostamento, Zingaretti: oggi giornata importante per l’Italia

"Finalmente la politica si è unita di fronte ai problemi di tanti"

Roma, 26 nov. (askanews) – “Oggi è stata una giornata importante per l’Italia, noi lo chiediamo da sempre. Non vuol dire governare insieme ma mettere al primo posto gli interessi delle persone, degli italiani. Oggi è stato un bel segnale, perché di fronte ai problemi di tanti la politica, finalmente dico io, perché lo chiedo da sempre, si è unita”. Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti al Tg3, commentando il voto bipartisan di maggioranza e opposizione sullo scostamento di bilancio.

A una domanda sulla possibilità che servano altre misure economiche, il leader democratico ha risposto: “Intanto è un altro giusto sostegno a chi lavora, a chi produce, alle partite Iva, al commercio, all’artigianato, alle imprese. A coloro che non devono sentirsi soli in momento drammatico come quello che stiamo vivendo. E per fortuna le misure di contenimento, come noi abbiamo sempre chiesto, stanno funzionando. La curva rallenta e quindi: rallentamento della curva e misure economiche sono quello di cui abbiamo bisogno”.