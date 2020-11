Giovedì 26 novembre 2020 - 15:58

Covid, Fraccaro: Bce valuti cancellazione debiti Stati per Covid

Sostenere politiche espansive degli Stati"

Roma, 26 nov. (askanews) – La Banca centrale europea dovrebbe valutare la possibilità di cancellare o detenere per sempre il debito pubblico accumulato durante l’attuale crisi pandemica per aiutare le nazioni a riprendersi e ristrutturarsi. E’ la proposta lanciata da Riccardo Fraccaro, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, in una intervista a Bloomberg.

“La politica monetaria deve sostenere le politiche fiscali espansive degli Stati membri in ogni modo possibile”, ha detto, aggiungendo che questo potrebbe includere anche “la cancellazione dei bond sovrani acquistati durante la pandemia o il prolungamento continuo della loro scadenza”.

Nell’intervista Fraccaro propone anche una “green rule” per esentare la spesa pubblica relativa agli investimenti ambientali dai calcoli del deficit.