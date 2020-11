Mercoledì 25 novembre 2020 - 16:50

Manovra, centrodestra: documento unitario, voto basato su risposte

"Compatezza indiscutibile della coalizione"

Roma, 25 nov. (askanews) – Domani, in occasione del voto sullo scostamento di bilancio, il centrodestra presenterà un documento unitario. In base alle risposte che arriveranno dal governo si deciderà come votare. E’ quanto è stato deciso nel corso del vertice di questo pomeriggio tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani con Silvio Berlusconi in collegamento.

“I tre leader del centrodestra – si legge in una nota al termine – si sono incontrati per parlare di misure economiche, manovra e scostamento di bilancio. Nel corso dell’incontro è stata ribadita l’unità e la compattezza indiscutibile della coalizione. I tre partiti hanno dato mandato immediato a un gruppo di esperti affinché preparino un documento unitario con proposte comuni da presentare al governo e sulla quale chiederanno una risposta formale. Il centrodestra avrà una posizione unitaria in occasione del voto sullo scostamento di bilancio”.