Martedì 24 novembre 2020 - 13:55

Violenza donne, Conte: bene Codice rosso ma la strada è ancora lunga

"Il governo si impegna a percorrerla"

Roma, 24 nov. (askanews) – “Il Codice rosso è diventato legge dello Stato poco più di un anno fa, sono norme scritte con il contributo fondamentale delle associazioni che si occupano di violenza di genere, in passato le donne che avevano avuto la forza di denunciare rimanevano inascoltate, precipitavano in un abbisso profondo, abbiamo voluto offrire la certezza di un aiuto, che le mani verranno afferrate, che ci sarà chi in tempi brevi si occuperà di loro. Alla vigilia della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contri le donne è l’occasione per tracciare un primo bilancio. I dati dimostrano che qualcosa comincia a funzionare, meglio che in passato, ma siamo consapevoli che il codice rosso non è la panacea, i dati dicono che il percorso da fare è ancora lungo. Il codice è solo un tassello, importantissimo, fondamentale, ma non basta un intervento serio richiede tempo dedizione e i frutti arrivano nel tempo, ma questa è la strada che come governo ci impegniamo a percorrere”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte in un videomessaggio alla presentazione del Rapporto dal titolo “Un anno di Codice rosso”.