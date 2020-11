Martedì 24 novembre 2020 - 11:49

Bernini: centrodestra diserterà Antimafia fino a dimissioni Morra

"Crudeltà sue frasi incompatibile con ruolo istituzionale"

Roma, 24 nov. (askanews) – “Riteniamo che non esistano le condizioni per partecipare alle sedute della commissione Antimafia finché non riceveremo le dimissioni di Morra”. Lo ha detto il capogruppo di Fi al Senato, Anna Maria Bernini, nel corso di una conferenza stampa del centrodestra.

“E’ incompatibile con un ruolo istituzionale la sequenza crudele delle sue frasi”, ha aggiunto.