Lunedì 23 novembre 2020 - 21:12

Recovery Plan,Conte: ritardo non c’è, presto in Parlamento

Il Governo si confronterà con le Camere e con le parti sociali

Roma, 23 nov. (askanews) – Sul Recovery Plan “non siamo in ritardo”, grazie anche al lavoro svolto durenta gli Stati Generali, e a breve ci sarà un nuovo confronto tra governo e Parlamento e poi con le parti sociali. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ospite dei Otto e mezzo su La7.

“Gli Stati Generali non sono stati una passerella. Abbiamo ascoltato tutti, e poi abbiamo messo a punto le priorità: digitalizzazione, svolta green, investimenti nella filiera dell’educazione. Tutto questo non si fa in un giorno. Non siamo in ritardo: alla luce del lavoro fatto siamo ora in fase di elaborazione dei progetti, contiamo di poter tornare a confrontarci in Parlamento dopo aver fatto un ulteriore passaggio in seno al Giae che è una commissione che raccoglie tutti i ministri, e poi con le parti sociali”, ha spiegato Conte.