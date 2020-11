Lunedì 23 novembre 2020 - 14:44

Le regioni vogliono sciare (nonostante la pandemia da COVID-19)

Toti: inviamo un documento al governo. Zaia: impensabile la non apertura

Roma, 23 nov. (askanews) – “La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato le linee guida per l’utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte di sciatori amatoriali. E’ un documento che inviamo al Governo come contributo propositivo per non compromettere la stagione sciistica e per non creare un danno irreversibile all’economia della montagna dei nostri territori”, lo ha annunciato il vicepresidente della Conferenza delle Regioni, Giovanni Toti, presidente della regione Liguria, al termine della riunione odierna. “L’auspicio è che, come accaduto in precedenza, il Governo voglia condividere con le Regioni i necessari approfondimenti sul piano della collaborazione istituzionale nell’interesse dei cittadini, del tessuto socioeconomico del Paese, nel rispetto delle necessarie regole di prevenzione”, ha spiegato Toti. “Nel corso del confronto odierno sono emerse però anche altre criticità. C’è prima di tutto – ha spiegato Toti – l’esigenza di considerare nell’ambito dei ristori previsti dalle normative vigenti anche le limitazioni disciplinate da specifiche ordinanze regionali, concertate con il ministero della Salute. Presentiamo poi oggi al Governo – ha proseguito il Presidente della Liguria – un ordine del giorno perché si faccia chiarezza in materia di demanio marittimo, richiedendo chiarimenti in ordine alla disciplina delle proroghe delle concessioni demaniali marittime connesse al necessario rilancio del settore turistico e per contenere i danni subiti dalle imprese a causa dell’emergenza epidemiologica”. “C’è inoltre – ha aggiunto il vicepresidente della Conferenza delle Regioni – il tema del coinvolgimento dei medici di medicina generale nella esecuzione dei tamponi rapidi così come previsto dal recente accordo collettivo nazionale ed anche a seguito della sentenza del Tar Lazio. Su questo chiediamo un intervento chiarificatore del Governo riservandoci di costituirci in giudizio come sistema delle Regioni per impugnare la stessa sentenza del Tar al Consiglio di Stato. Da ultimo – ha concluso Toti – la Conferenza delle Regioni ha condiviso un documento con le organizzazioni sindacali con una serie di proposte per contrastare la carenza di personale sanitario ed infermieristico nelle strutture socio-sanitarie per anziani, segnalando In particolare l’esigenza di riformare la disciplina sui limiti per l’assunzione del personale”. “Una stagione senza sci sarebbe un suicidio”, sul piano economico e sociale. Lo ha detto, dal canto suo, il presidente del Veneto, Luca Zaia, facendo il punto sulla situazione covid. “Abbiamo approvato le linee guida per le aperture delle piste da sci, troviamo assurdo non preparare a magazzino le linee guida perché se mai volessero aprire dopo il 3 dicembre, almeno abbiamo linee guida che siano rispettose della sanità e dell’economia montana che senza la stagione invernale è messa a dura prova” ha spiegato. Il governatore ha fra l’altro informato che “è stata abbondantemente superato in questi giorni il numero massimo di ricoverati in area non critica che avevamo a marzo-aprile”. “Serve un’analisi seria – ha aggiunto Zaia – anche per l’economia che ricade sulla sicurezza dei cittadini ed è per questo che serve condivisione transfrontaliera sennò le misure rischiano di essere un suicidio per la nostra economia che permette di mantenere la vita in montagna”. Zaia ha annunciato che domani presenterà una nuova ordinanza, “cercando di fare degli aggiustamenti rispettosi di chi lavora ma anche della salute pubblica”. “Da zona gialla – conclude – qualche preoccupazione ce l’abbiamo”.

