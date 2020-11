Venerdì 20 novembre 2020 - 16:18

Nuovo affondo di Vincenzo De Luca

"Gli ispettori in Campania? Una cialtronata"

Napoli, 20 nov. (askanews) – “In Campania sono arrivati dei cosiddetti ispettori la scorsa settimana. Un’altra cialtronata tutta propagandistica che serviva semplicemente a cercare di parare l’ondata di sciacallaggio politico-mediatico, questo è tutto”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Facebook del venerdì.

“Bisognava far finta di mettere qualcosa in piedi e ancora oggi la Regione – ha proseguito il governatore – non ha avuto conoscenza della relazione fatta dai cosiddetti ispettori. Sono venuti in Campania, che hanno visto? Quelle relazioni, non so se vere, false o finte, sono arrivate prima sui giornali che in Campania. Ad oggi la regione non è informata di nulla”, ha aggiunto De Luca.. “In Campania non c’è nessuno che sta litigando – ha poi concluso- la Regione è concentrata sul lavoro, tranne uno. C’è soltanto a Napoli un imbecille che litiga da solo o cerca di fare sciacallaggio e aggressione per farsi pubblicità, per nascondere la propria nullità amministrativa e il fatto che non ha mosso un dito in un anno per dare una mano a contrastare il contagio. Uno solo litiga, gli altri sono al lavoro”.

Psc/Int5