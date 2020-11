Giovedì 19 novembre 2020 - 22:03

Massimo Cacciari in Tv: mai fatto le orge a Natale

Niente discoteca, ma il problema non è questo

Roma, 19 nov. (askanews) – Il dibattito sul Natale “sobrio” ha stufato anche il filosofo Massimo Cacciari, che i Tv a “Otto e mezzo” su La7 è sbottato: “Non ho mai fatto orge a Natale. Ovvio che siamo disposti a non andare in discoteca. Il problema non è questo, sono milioni di persone in cassa integrazione, persone che sono a casa con angoscia perché rischiano di perdere il lavoro”.

San