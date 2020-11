Mercoledì 18 novembre 2020 - 12:09

Berlusconi: pronti ad aiutare il Paese, ma senza confusione di ruoli

Forza Italia presenta le sue proposte sulla legge di Bilancio

Roma, 18 nov. (askanews) – “Siamo disponibili a lavorare senza confusione di ruoli per far uscire il paese dall’emergenza sanitaria ed economica”. Lo ha detto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi durante una conferenza stampa on line in cui gli azzurri hanno presentato le loro proposte sulla legge di Bilancio.

“La prima libertà da tutelare è il diritto alla vita e alla salute che è il presupposto di tutti gli altri diritti”, ha aggiunto Berlusconi, e quindi dobbiamo “applicare immediatamente” tutte le misure che la scienza suggerisce per arginare i contagi.

“Forza Italia intende rimanere un partito di opposizione, sarebbe più facile criticare tutto quello che non sta funzionando senza assumerci responsabilità e sono molte le cose che non funzionano, ma non sarebbe nell’interesse del paese”, ha sottolineato Berlusconi.

“La nostra storia e il nostro senso di responsabilità ci impone di comportarci in un altro modo”, ha concluso Berlusconi.

