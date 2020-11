Sabato 14 novembre 2020 - 12:57

Perché Davide Casaleggio diserta gli Stati generali del M5S

La replica di Crimi

Roma, 14 nov. (askanews) – “Alcuni giornali si interrogano sulla mia eventuale presenza agli Stati Generali del Movimento 5 Stelle. Ho ricevuto ieri l’invito a partecipare nella discussione di domenica. Ho deciso di declinare perché ritengo che se ci sono delle regole di ingaggio, queste debbano essere rispettate”, aggiunge. Lo scrive su Facebook il presidente dell’associazione Rousseau, Davide Casaleggio.

“Leggendo il documento di guida della discussione del primo giorno, registro – spiega – che molte decisioni sono già state date per acquisite e si chiedono solo i dettagli. Su altre, come la questione sul vincolo dei due mandati l’indicazione dai territori é stata chiara, ossia che rimanga intoccabile, ma al primo punto del documento guida si indica esplicitamente di dibattere su eventuali deroghe da adottare”.

“Penso sia doveroso – prosegue – pubblicare i voti sia dei delegati del sabato sia dei relatori della domenica prima dell’evento, come anche i verbali delle riunioni provinciali e regionali, nella versione originale, che riportino i risultati degli incontri ufficiali nei quali tutti hanno potuto partecipare e che oggi non sono pubblici”.

“Inoltre, le persone che dibatteranno dei nostri valori dovrebbero in primis aver rispettato le regole che abbiamo oggi.

Non vorrei che si arrivi al paradosso che a scrivere le regole siano anche coloro che per primi non le rispettano.

Probabilmente tutto ciò potrebbe dare l’integritß e la trasparenza che merita questo percorso”, conclude.

Immediata la replica di Vito Crimi, capo politico reggente del Movimento, il quale pur senza nominarlo ha dichiarato: “Leggo una polemica rispetto a una richiesta di rendere trasparenti le preferenze e i voti ricevuti”. “I nostri iscritti – ha sostenuto Crimi nel corso di una diretta Facebook – più che conoscere ‘quanti voti ha preso chi’ hanno bisogno di risposte su come il loro contributo verrà utilizzato. Questo percepisco ma questo viene evidenziato da questa partecipazione massiccia agli stati generali”.

“Non è la prima volta che accade – ha rivendicato il capo politico – ogni volta che abbiamo avuto un percorso che non si conclude con questa votazione, noi abbiamo congelato i risultati. Tutti sapevano che i voti e le preferenze sarebbero state rese pubbliche dopo che ci sarà il cambio di governance. Io terminerò questo incarico di reggenza, temporaneo, durato più del previsto perché il Paese si concentrava sulla pandemia. Ma ora è arrivato il momento di dare una guida legittimata. Quando sarà concluso il percorso, potrò dire che ho terminato il mio lavoro, a quel punto tutto sarà reso pubblico e trasparente, non ci sono mai stati segreti, tutto è sempre stato certificato ed è in possesso di due notai”.

