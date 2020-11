Venerdì 13 novembre 2020 - 16:57

De Luca: con le sue scelte il Governo ha perso due mesi

Il governatore della Campania: "I provvedimenti sminuzzati non servono"

Napoli, 13 nov. (askanews) – “Voglio chiarire che per noi della regione Campania andava chiuso tutto ad ottobre per un mese per porre un freno al contagio ed arrivare così al Natale in condizioni di sostenibilità. Il Governo, invece, ha fatto altre scelte e cioè di mettere in campo iniziative progressiste con provvedimenti sminuzzati, scegliendo la cosiddetta risposta proporzionale. Una scelta che è totalmente sbagliata perché il contagio non aumenta in maniera lineare ma esponenziale. Con questa abbiamo perso 2 mesi preziosi, con un aumento drammatico dei contagi e dei decessi”. A dirlo è il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, durante la consueta diretta Facebook del venerdì per fare il punto sull’emergenza Covid-19 in regione.

aff/sam