Giovedì 12 novembre 2020 - 14:40

Covid, Conte: restare uniti per futuro migliore e collettivo

Orgogliosi che piano Ue sia dedicato alla "next generatione"

Roma, 12 nov. (askanews) – “Il presente è fondamentale per impostare il futuro. Dimostriamo che ora possiamo restare uniti per perseguire il nostro obiettivo comune di trasformare i nostri destini individuali in uno migliore e collettivo. Formiamo insieme una società più resiliente, sostenibile e inclusiva”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel videomessaggio al Paris Peace Forum 2020.

“L’Italia è determinata a perseguire questi obiettivi come nazione, ma anche come membro dell’Unione Europea. Siamo orgogliosi che il suo piano per la ripresa post-pandemia sia dedicato alla ‘prossima generazione'”, ha aggiunto.