Giovedì 12 novembre 2020 - 14:33

Covid, Conte: cooperazione internazionale per risposte urgenti

Lezione da imparare da una situazione senza precedenti

Roma, 12 nov. (askanews) – “L’edizione 2020 del Forum per la pace di Parigi si svolge in tempi difficili. La pandemia infuria ancora nella nostra vita quotidiana, colpendo le nostre società ed economie. Il terrorismo minaccia nuovamente l’Europa e l’emergenza climatica richiede uno sforzo collettivo urgente per salvaguardare il futuro del nostro pianeta. Se c’è una lezione da imparare da questa situazione senza precedenti, questo è il valore di un’efficace cooperazione internazionale. Problemi condivisi, che minacciano la pace e la stabilità, necessitano di risposte condivise e urgenti”. Lo ha detto il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, in un videomessaggio al Forum per la Pace di Parigi.