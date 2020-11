Mercoledì 11 novembre 2020 - 17:16

Lombardia, venerdì vertice maggioranza al Pirellone per rimpasto

A chiedere il summit la Lega scontenta dell'operato di Gallera

Milano, 11 nov. (askanews) – Venerdì 13 novembre i leader del centrodestra della Lombardia si incontreranno al Pirellone per un vertice di maggioranza. All’ordine del giorno ci sarà la valutazione di un rimpasto in giunta. Lo apprende askanews da fonti qualificate. Alla riunione, in agenda per ora alle 14.30, parteciperanno i capigruppo dei partiti di maggioranza e i coordinatori regionali di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia.

A chiedere a gran voce il summit sarebbe stata la Lega che è sempre più scontenta dell’operato dell’assessore al Welfare, Giulio Gallera, fin dal primo lockdown. Ora, alla luce dei nuovi blocchi e del caos vaccini, i leghisti puntano a far pressioni sul governatore Attilio Fontana, coinvolgendo anche gli altri soci di maggioranza. L’obiettivo del Carroccio è “un rimpasto o quantomeno affiancare Gallera, non per forza con un leghista”.