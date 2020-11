Martedì 10 novembre 2020 - 11:43

Usa 2020, Salvini: per le congratulazioni aspetto il risultato uffciale

'A una settimana dal voto ancora non c'è: una cosa bizzarra'

Roma, 10 nov. (askanews) – “Aspetto il risultato ufficiale delle elezioni, visto che la discussione è ancora aperta in diversi Stati, quando ci sarà il vincitore ufficiale avrà tutte le mie congratulazioni”. Così Matteo Salvini, in conferenza stampa al Senato risponde a chi gli chiede come mai non abbia ancora espresso i suoi auguri al neo presidente eletto Usa, Joe Biden.

“I nostri rapporti con gli Usa saranno ottimi e privilegiati a prescindere dal nome del vincitore – ha assicurato il leader della Lega – ma il vincitore viene decretato dall’ufficialità, che ancora non c’è. Incredibilmente a una settimana esatta dal voto non c’è ancora un risultato, una cosa bizzarra, e non lo può fare la stampa o la tv. Appena ci sarà l’ufficialità ci complimenteremo con il nuovo o il rieletto presidente Usa”.

gal/sam