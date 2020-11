Martedì 10 novembre 2020 - 21:39

L’Europa opziona il vaccino Pfizer: all’Italia 27,2 milioni di dosi

Mercoledì la firma sulla prima tranche

Roma, 10 nov. (askanews) – La Commissione Ue ha in agenda l’approvazione di un contratto per la fornitura del vaccino contro il Covid-19 sviluppato da Pfizer-BioNTech. Domani l’Europa firmerà un contratto con cui opziona per i Paesi membri una prima tranche di 200 milioni di dosi del vaccino Pfizer. E di questa tranche all’Italia arriverà, in base ad accordi già presi sulle quote da distribuire, il 13,51%, ovvero 27,2 milioni di dosi.

Questo ovviamente se tutto andrà bene, se una volta completata positivamente la fase sperimentale, ci sarà il via libera dall’Agenzia europea del farmaco (Ema) e la conseguente autorizzazione alla commercializzazione nel mercato Ue.

Nell’accordo europeo è prevista anche una eventuale seconda tranche da 100 milioni di dosi del vaccino Pfizer, ma su questa seconda trance ancora non sono state stabilite le quote per i singoli Paesi.

