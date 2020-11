Martedì 10 novembre 2020 - 19:35

Calabria, Conte sente Gino Strada

Fondatore Emergency tra i papabili commissari alla sanità

Roma, 10 nov. (askanews) – Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha avuto un colloquio telefonico con Gino Strada. Il nome del fondatore di Emergency è stato proposto nei giorni scorsi – prima dalle Sardine e poi anche dal M5s – come commissario alla sanità in Calabria dopo le polemiche per la nomina del nuovo responsabile deslla struttura, Giuseppe Zuccatelli.