Lunedì 9 novembre 2020 - 19:26

In peggioramento la situazione coronavirus in Italia (così Rezza)

Cos'ha detto il direttore della prevenzione del ministero della Salute

Roma, 9 nov. (askanews) – “La situazione epidemiologica” per quanto riguarda il Coronavirus “continua a peggiorare con un Rt di 1,7”. Così ha detto il direttore della prevenzione del ministero della salute, Gianni Rezza. In un video il professore spiega: “Abbiamo oltre 500 casi per 100mila abitanti e quasi tutte le Regioni italiane sono pesantemente colpite”. Poi “si registra un aumento dei ricoveri soprattutto in terapia intensiva”. Di fronte a “questa situazione” si giustifica l’adozione di “ulteriori provvedimenti più restrittivi soprattutto nelle regioni più colpite e naturalmente di comportamenti prudenti da parte di tutti i cittadini”.

