Lunedì 9 novembre 2020 - 19:08

Da mercoledì Bolzano area rossa e 5 regioni arancioni

In serata la firma di Speranza

Roma, 9 nov. (askanews) – Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati elaborati dalla Cabina di Regia (DM 30 aprile 2020), firma in serata un’ordinanza che andrà in vigore a partire da mercoledì 11 novembre. L’ordinanza prevede che passerà in “Area rossa” la provincia di Bolzano mentre passeranno in “Area arancione” le regioni Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria. Da quanto si apprende, è in atto un’ulteriore verifica dei dati epidemiologici che riguarderà tutte le altre Regioni d’Italia. La giornata di domani sarà interamente dedicata alla situazione della Regione Campania.

