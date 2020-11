Mercoledì 4 novembre 2020 - 00:50

Dpcm, concluso confronto con Regioni: restano le tre zone

Struttura non cambia, clima "ottimo" tra le parti

Milano, 4 nov. (askanews) – Si è concluso in un clima che dal ministero degli Affari regionali viene definito “ottimo” il confronto tra le delegazioni delle Regioni e il governo sul nuovo Dpcm per il contenimento della pandemia di coronavirus in Italia. Secondo quanto confermato da dicastero di Boccia la struttura del decreto non è cambiata e sono rimaste le tre diverse zone di restrizioni previste nella bozza circolata nelle scorse ore.