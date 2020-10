Giovedì 29 ottobre 2020 - 14:24

Pd a Conte: valuti se ministri adeguati e coinvolga opposizioni

"Verificare la tenuta della maggioranza"

Roma, 29 ott. (askanews) – Il presidente del Consiglio deve “valutare se i singoli ministri sono adeguati all’emergenza che stiamo vivendo” perchè “questo governo deve avere i migliori uomini e donne” e promuovere la “verifica della tenuta della maggioranza”. Inoltre deve “trovare il modo di coinvolgere le opposizioni”. Lo ha detto Andrea Marcucci, capogruppo del Pd al Senato, intervenendo in aula dopo l’informativa del premier Giuseppe Conte sull’ultimo Dpcm per contrastare la pandemia da Covid.

Gli esponenti delle opposizioni, ha aggiunto, “non devono essere distruttivi, devono valutare, quando fanno un intervento, se fa bene al futuro del Paese, ma devono avere un luogo, una commissione parlamentare o un’altra struttura, un comitato di salvezza nazionale, in cui si possono confrontare con il governo e la maggioranza”.

Da parte sua, ha concluso, “il Pd nel merito è a favore del dl approvato dal Consiglio dei ministri e concorda sui contenuti del Dpcm. Se serve un Dpcm a breve, nel caso in cui la situazione peggiori, vi invitiamo a tornare in Parlamento, e noi saremo al vostro fianco. Governo e Parlamento devono fare di tutto affinchè le misure siano limitate nel tempo e per far questo le misure devono essere incisive”.