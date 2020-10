Giovedì 29 ottobre 2020 - 19:23

Covid, Salvini: farò di tutto per evitare ci sia nuovo lockdown

"Bisogna difendere salute in maniera sensata, Governo tolga presto il disturbo"

Roma, 29 ott. (askanews) – Matteo Salvini è contrario a un nuovo lockdown. Il leader della Lega lo ha detto durante una diretta Facebook: “Farò di tutto perché non ci sia, un nuovo lockdown. Lavoro perché non ci sia”.

Per l’ex ministro bisogna “difendere la salute, però in maniera sensata: non si difende la salute degli italiani chiudendo un bar, un teatro… Stiamo lavorando per salvare vita e lavoro di milioni di italiani. Questo governo prima toglie il disturbo, meglio è”.