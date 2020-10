Mercoledì 28 ottobre 2020 - 13:43

Covid, Berlusconi: uniamo gli sforzi, Fi aiuterà a salvare Paese

"Limitazioni inevitabili, ma ora scriviamo insieme manovra"

Roma, 28 ott. (askanews) – Evitare un nuovo lockdown, “sarebbe una catastrofe da scongiurare con ogni mezzo”, ma “in questa situazione la prudenza non è mai troppa. La libertà dei cittadini per me è sacra, ma mi rendo conto che alcune limitazioni temporanee siano inevitabili. E qualche stile di vita forse dovrà cambiare per lungo tempo”. Lo dice Silvio Berlusconi, in una lunga intervista al Giornale, in cui ribadisce la disponibilità di Forza Italia a collaborare col governo nell’interesse del Paese, assicurando “tutti i voti necessari per fare cose utili al Paese”. Perchè in questo frangene “il modo di fare opposizione a Roma come nelle Regioni non può essere un modo sguaiato, strumentale, funzionale solo a raccogliere consenso speculando sulle paure delle persone. Esiste un interesse nazionale preminente che deve portare ad unire gli sforzi”.

Forza Italia “si è resa da subito disponibile a lavorare in questo spirito, ma credo sia giusto riconoscere che tutto il centrodestra sta dimostrando senso di responsabilità. Altrettanto si può dire per il governo e la sua maggioranza? Nei confronti del Parlamento, delle opposizioni, delle forze economiche e sociali? E degli altri livelli istituzionali”. La responsabilità fino al punto di garantire al governo i voti che potrebbero mancare al Senato? “Non si può banalizzare la questione, riducendola ai termini della tattica parlamentare. Comunque su questo argomento non ci possono essere equivoci: nessun voto per salvare il governo, tutti i voti necessari per fare le cose utili al Paese. Per esempio se il Mes, che è indispensabile per dare fondi a un tasso straordinariamente conveniente alla nostra sanità (e mettere così in sicurezza gli italiani), venisse portato in Parlamento, i nostri voti sarebbero certamente a favore, come diciamo da mesi. Altra cosa è un sostegno politico al governo”.

Berlusconi esclude maggioranze diverse, e anche un governo di unità nazionale: “Soluzioni confuse, che vedono al governo forze politiche contraddittorie, non fanno il bene del Paese. Dobbiamo essere uniti nella lotta all’emergenza, ciascuno nei rispettivi ruoli di maggioranza e opposizione”. Quel che si può fare, all’inizio della sessione di bilancio, è “lavorare insieme, maggioranza e opposizione, per garantire al Paese le risorse necessarie a superare la doppia crisi: quella sanitaria e quella economica. Risorse e strategie: noi ci siamo, per decisioni comuni”. L’ex premier vede le “evidenti difficoltà di Conte” a coinvolgere l’opposizione per via della sua maggioranza “litigiosa”, ma “vogliamo collaborare concretamente a far uscire il Paese da una situazione drammatica. Riscriviamo, lo ripeto, insieme la nuova legge di bilancio, votiamo un nuovo scostamento per novembre/dicembre 2020 (almeno 20 miliardi per i risarcimenti alle imprese colpite), e definiamo, almeno raddoppiandolo, quello per il 2021. Basta sottovalutazioni o minimalismi, come a marzo di quest’anno. Mettiamo subito tutto il fieno necessario in cascina. E poi non facciamoci trovare impreparati all’utilizzo dei 209 miliardi del Next Generation Ue”.