Martedì 27 ottobre 2020 - 19:41

Covid, Conte: rispettare le misure o rischiamo un lockdown

"Lo dobbiamo evitare in ogni modo"

Roma, 27 ott. (askanews) – “Non possiamo illuderci che con un curva epidemiologica in continua salita le persone vadano tranquillamente in giro senza timori, se rispettiamo le misure abbiamo buone chance di affrontare dicembre con una certa serenità. In caso contrario ci ritroveremo alla necessità di un lockdown generalizzato, lo dobbiamo evitare in ogni modo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo l’approvazione del decreto ristori.