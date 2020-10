Sabato 24 ottobre 2020 - 15:24

M5S, Di Maio: a Stati Generali fare squadra, uniti e programmare

Focalizzare temi che possano aiutare italiani, dare il massimo

Roma, 24 ott. (askanews) – “Per essere sempre più determinanti dobbiamo affrontare gli Stati Generali del MoVimento lavorando da squadra, uniti, focalizzandoci sui temi e le proposte reali che potranno aiutare gli italiani a superare questa delicata fase”. Lo ha detto Luigi Di Maio attraverso un post su Facebook.

Secondo il ministro degli Esteri “bisogna programmare, perché con le risorse del recovery fund avremo la possibilità di mettere in atto importanti interventi che oltre a far uscire l’Italia da questo momento buio, ci permetteranno anche di dare una visione all’Italia dei prossimi 10 anni. Ne ha bisogno il Paese, soprattutto in questo momento”.

Il MoVimento, ha ricordato Di Maio, “è la prima forza di maggioranza in Parlamento e ha il dovere di dare il massimo, dimostrarsi compatto a sostegno degli italiani. È una responsabilità che dobbiamo sentire con forza, solo se saremo uniti riusciremo insieme a risollevare l’Italia”.