Sabato 24 ottobre 2020 - 21:52

Covid, nuova riunione Conte-maggioranza. Domani il Dpcm

Regioni contrarie a possibile chiusura bar e ristoranti alle 18

Roma, 24 ott. (askanews) – E’ ripresa la riunione tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i capidelegazione della maggioranza, già incontratisi una prima volta questo pomeriggio. Una riunione interrotta per consultare nuovamente le regioni e per verificare i profili economici del nuovo Dpcm.

Le regioni hanno manifestato dubbi sui contenuti del provvedimento sollecitando l’inserimento dell’impegno a riconoscere ristori adeguati ai settori più colpiti dalla stretta Covid. Perplessità da parte dei governatori sono emerse in particolare su quella che sembrerebbe essere, se varata, la misura-simbolo del nuovo provvedimento: la chiusura alle 18 di bar e ristoranti. Ancora, i presidenti chiedono, fra l’altro, di non chiudere gli impianti sciistici, di sottoporre a tampone solo i sintomatici e i conviventi di chi ha contratto il virus. Dubbi anche sullo spostamento tra regioni.

A questo punto a meno di novità dell’ultimo momento la firma del Dpcm slitterà a domani, così come la conferenza stampa del premier ipotizzata in un primo momento per le 20-20.30 di questa sera.