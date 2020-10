Sabato 24 ottobre 2020 - 12:42

Covid, Conte: proteggere la salute per proteggere l’economia

Si preannunciano settimane complesse, non abbassare la guardia

Roma, 24 ott. (askanews) – “I mesi passati hanno costituito senza dubbio una prova difficile sia per la nostra comunità che per economia che già risentiva di tassi di crescita largamente insufficienti. A causa del ritmo di crescita del contagio anche questi giorni e le prossime settimane si preannunciano molto complesse”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un videomessaggio all’assemblea della Cna.

“Non potremo in alcun modo abbassare la guardia di fronte all’avanzata del virus”, ha aggiunto.

“Se non proteggeremo la salute dei cittadini – ha detto ancora – non potremo proteggere neppure la salute della nostra economia”.

Conte ha anche rivolto un appello alle imprese: “Uniamo le forze nel segno della reciproca fiducia per cambiare l’Italia, per renderla più moderna, più semplice, sempre più in grado di non lasciare indietro nessuno. Le mie porte, le porte dell’intero governo, sono sempre aperte, per voi rimarranno sempre aperte”.