Giovedì 22 ottobre 2020 - 18:18

In Puglia più smart-working e stop alle scuole superiori in presenza

Ordinanza di Emiliano per "evitare picchi trasporti e affollamenti"

Roma, 22 ott. (askanews) – Da lunedì sono sospese in Puglia le lezioni in presenza per gli studenti delle ultime tre classi delle superiori: lo prevede l’ordinanza firmata dal presidente della regione Puglia Michele Emiliano contenente “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

Una misura tampone per risolvere il problema del carico dei mezzi di trasporto e che sarà valida fino a quando – ha spiegato Emiliano – “non avremo meglio organizzato il rapporto tra le scuole e i vettori del trasporto scolastico”; e comunque non oltre il 13 novembre.

Raccomandato anche ai datori di lavoro, laddove possibile, smart working e orari scaglionati.

Nell’ordinanza, la numero 397, è stabilito che, con decorrenza dal 26 ottobre, “sono sospese le attività didattiche ‘in presenza’ in tutte le scuole secondarie di secondo grado limitatamente alle ultime tre classi del medesimo ciclo scolastico”; e questo “nelle more dell’adozione delle misure previste dal dpcm 18 ottobre 2020 relative alla riorganizzazione dell’attività didattica e alla rimodulazione degli orari d’ingresso e di uscita degli alunni, da presentare nella prima riunione utile del coordinamento regionale e locale previsto dal cd. Piano scuola, adottato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39, e comunque entro e non oltre il 13 novembre 2020”.

Gtu/Int2