Mercoledì 21 ottobre 2020 - 13:14

Palazzo Chigi: al momento nessun nuovo Dpcm, seguiamo la curva epidemiologica

"Ma non possiamo escludere altri interventi"

Roma, 21 ott. (askanews) – Un nuovo Dpcm con misure più restrittive “non si può escludere”, ma al momento il governo non ha intenzione di varare un altro provvedimento per contenere la pandemia. È quanto spiegano fonti di palazzo Chigi, precisando quanto scritto da alcuni quotidiani circa appunto l’intenzione di varare un nuovo Dpcm: “Si tratta soltanto di mere ipotesi che non trovano alcun fondamento allo stato attuale perché è tutto vincolato all’andamento della curva epidemiologica, su cui c’è la massima attenzione da parte del Governo”.

“In questa fase di continua emergenza, con la situazione in costante evoluzione – spiegano le stesse fonti – certamente non si può escludere che possano essere adottati nelle prossime settimane altri provvedimenti, ma non significa affatto che siano state già prese delle decisioni o nuove misure. Azzardare o ipotizzare adesso, quindi, nuovi e imminenti decreti rischia soltanto di creare confusione e incertezze tra i cittadini”.

Inoltre il Governo, hanno spiegato le stesse fonti, “in queste ore sta continuando a lavorare in stretto contatto con le Regioni e le Autonomie locali per coordinare l’adozione di misure specifiche legate ad aree territoriali dove si riscontrano maggiori criticità”.

rea/sam