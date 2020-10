Mercoledì 21 ottobre 2020 - 16:41

Covid, Conte: misure più dure Lombardia-Campania, non escludo altre

"E' decisivo il massimo coordinamento dei diversi livelli di governo"

Roma, 21 ott. (askanews) – “Già in questi ultimi giorni alcune Regioni hanno promosso l’iter per misure più restrittive, è concluso l’iter per la Lombardia ed è in corso per la Campania e non possiamo escludere ulteriori aggiornamenti”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo in Aula al Senato per l’informativa sulle misure adottate per la nuova fase relativa all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

“A livello regionale – ha aggiunto – bisogna essere pronti a intervenire per modulare in senso più restrittivo le misure, se emergono situazioni di criticità di specifiche aree della regione. La regione può attuare misure più dure del Dpcm con l’intesa del Ministero Salute. E’ decisivo il massimo coordinamento dei diversi livelli di governo” perché le misure “seppur differenziate devono comunque preservare un carattere di omogeneità e coerenza”.