Martedì 20 ottobre 2020 - 15:51

Spadafora contro De Luca, Zingaretti replica: polemica stupida

Il ministro: "Ha fallito". Il leader Pd: "Non hai titolo"

Roma, 20 ott. (askanews) – Botta e risposta tra Vincenzo Spadafora e Nicola Zingaretti, il ministro dello Sport attacca in tv il presidente della Campania Vincenzo De Luca (“Ha fallito”) e il segretario Pd replica duro: «Spadafora pensi allo sport” anziché fare “stupide polemiche”.

Il ministro ha attaccato questa mattina parlando all”Aria che tira’ su La7. “Inviterei De Luca a occuparsi del sistema sanitario campano, perché non mi pare che soprattutto durante l’estate abbia fatto granché e in questo momento i dati della Campania lo confermano”.

Ha aggiunto Spadafora: “È stato facile chiudere, anche per il presidente De Luca è stato facile farsi tanta pubblicità dicendo ‘chiudiamo tutto’ e diventando noto con le sue famose frasi. Ma adesso che bisogna riaprire in sicurezza non sta reggendo: non sta reggendo il sistema dei trasporti in Campania, non sta reggendo il sistema sanitario. Sono molto preoccupato”. E quando gli viene chiesto se De Luca abbia fallito, Spadafora risponde: “Mi sembra evidente”.

Zingaretti ribatte: “Spadafora pensi allo sport e non dia pagelle ai presidenti di regione. Non ne ha titolo. I ministri del Governo in questo momento dovrebbero lavorare per la coesione e l’unità del paese e non perdersi in stupide e provocatorie polemiche”.