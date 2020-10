Martedì 20 ottobre 2020 - 18:19

Emiliano nomina il virologo Lopalco assessore alla Sanità in Puglia

Dopo le dimissioni di Ruggeri

Roma, 20 ott. (askanews) – Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha nominato il professor Pier Luigi Lopalco assessore alle politiche della salute e al welfare. La nomina – spiega la Regione – è stata resa possibile grazie all’iniziativa di Salvatore Ruggeri che, con le sue dimissioni, ha consentito la nomina del professor Lopalco nella Giunta attualmente in carica.

“Ringrazio Salvatore Ruggeri per il grande lavoro svolto in questi anni come assessore al Welfare – dichiara il presidente Emiliano – e per il suo contributo politico insostituibile alla vittoria elettorale del 21 settembre. La sua attività da assessore si è distinta per la grande attenzione a tutti i temi sociali, proseguendo il lavoro di Totò Negro, sempre al servizio della comunità pugliese. Totò Ruggeri rimane al centro della coalizione della Puglia, per me un punto di riferimento politico e umano”.

“L’entrata in giunta di Pier Luigi Lopalco – aggiunge Emiliano – consentirà già prima della sua proclamazione in Consiglio regionale di vederlo, come annunciato, alla guida della Sanità pugliese. In questo momento di emergenza Covid immetterlo da subito nella pienezza delle funzioni riveste una grandissima importanza”.

Pier Luigi Lopalco è professore ordinario di Igiene presso l’Università di Pisa, e si è laureato all’Università di Bari. Dal 2005 al 2015 ha lavorato presso il Centro europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie (Ecdc) a Stoccolma, dove è stato capo del programma per le malattie prevenibili da vaccino. Ha pubblicato oltre 170 articoli su riviste scientifiche accreditate nazionali ed internazionali.

Recentemente ha contribuito alla sesta edizione del volume Vaccines di Plotkin S., Orenstein W., and Offit P.

In Italia ha pubblicato insieme con Alberto Tozzi il libro di testo “Epidemiologia Facile”, Pensiero Scientifico Editore ed è coautore di “#Comunicare i #vaccini per #salute pubblica”, Edra Editore. Nel 2018 ha vinto il Premio Nazionale di divulgazione scientifica “Giancarlo Dosi” per il suo libro “Informati e Vaccinati” edito da Carocci. È attivo su internet con il suo blog Adulti&Vaccinati. Lopalco era già stato nominato lo scorso 9 marzo dal presidente Emiliano responsabile della struttura speciale di progetto “Coordinamento regionale emergenze epidemiologiche”.

Red/Gtu