Martedì 20 ottobre 2020 - 16:25

Covid, Conte: con rispetto regole vita può continuare

Presidente dopo incontro con premier spagnolo Sanchez

Roma, 20 ott. (askanews) – “Ringrazio particolarmente Sanchez per aver confermato questo bilaterale. E’ importante farlo in un momento in cui i nostri Paesi vivono una fase di particolare difficoltà, una situazione critica, per dimostrare che rispettando regole e precauzione la vita politica, sociale ed economica può continuare”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa con il premier spagnolo Pedro Sanchez a Palazzo Chigi.