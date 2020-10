Lunedì 19 ottobre 2020 - 12:08

Zingaretti: Mes? Non se ne può parlare in conferenza stampa

"È tema troppo importante"

Roma, 19 ott. (askanews) – “Credo che in un momento così delicato, con il Coronavirus che angoscia le famiglie e milioni di italiani, bisognerebbe evitare polemiche politica. E scommettere sulla solidarietà delle forze politiche di maggioranza. Questo clima che stiamo tentando di costruire, di solidarietà tra forze di governo è un grandissimo valore aggiunto”. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a margine di un evento a Roma, rispondendo a chi gli chiedeva delle parole del premier Conte sul Mes.

“Le polemiche sono errore. E un tema come il Mes va affrontato nelle sedi opportune: Parlamento e dialogo tra le forze maggioranza e non in una battuta durante una conferenza stampa perché questo porta uno strascico di polemiche che non è in sintonia con la volontà che abbiamo di dare punti fermi a italiani”, ha concluso.