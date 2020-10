Lunedì 19 ottobre 2020 - 12:01

Coronavirus, Conte: curva contagi in preoccupante risalita

"Abbiamo esteso rete protezione per attutire ripercussioni"

Roma, 19 ott. (askanews) – “La curva dei contagi è in preoccupante risalita: abbiamo esteso l’intensa rete di protezione per dare una risposta sanitaria efficace e proteggere il nostro tessuto sociale per attutire le ripercussioni dell’improvvisa fase recessiva”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo all’Assemblea annuale dell’ANIA.