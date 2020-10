Lunedì 19 ottobre 2020 - 12:18

Coronavirus, Conte: ancora necessario forte sostegno a occupazione

"Mia premura tenere vivo il dialogo con associazioni di categoria"

Roma, 19 ott. (askanews) – “E’ mia premura tenere sempre vivo il dialogo con associazioni come la vostra, anche per tenere insieme gli orizzonti del domani: il governo è ben consapevole del fatto che la programmazione di impresa richiede tempi lunghi e anche certezze. Siamo coscienti che è ancora necessario garantire un forte sostegno all’occupazione in questa fase che rimane ancora intrinsecamente incerta”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo all’Assemblea annuale dell’ANIA.

Conte ha ricordato che nella manovra approvata in Cdm sabato scorso “abbiamo incluso misure come l’esenzione del versamento dei contributi previdenziali a carico delle imprese per le assunzioni di lavoratori under 35 su tutto il territorio nazionale, abbiamo istituito un fondo di 4 miliardi di euro a sostegno dei settori maggiormente colpiti durante l’emergenza e abbiamo stanziato 1,5 miliardi in favore dell’attitivtà di internazionalizzazione delle imprese. Sono state prorogate le moratorie sui mutui e l’accesso alle garanzie pubbliche e le misure a sostegno della patrimonializzazione delle pmi”.