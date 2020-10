Domenica 18 ottobre 2020 - 16:08

La ministra De Micheli dice che i trasporti sono al 70% anche nell’ora di punta

"Ma c'è percezione di insicurezza"

Roma, 18 ott. (askanews) – “Il trasporto pubblico locale lo abbiamo riaperto dal 18 maggio con un calcolo preventivo di flussi di persone fatto dall’Inail. Il calcolo dice che il modello organizzato è centrato e il fabbisogno, anche nelle ore di punta, non supera il 70%”. Lo ha detto la ministra dei Trasporti Paola De Micheli a ‘In mezz’ora in più’ su Rai3.

“Abbiamo deciso – ha spiegato – di portare la capienza all’80% per essere sicuri che tutti quelli che ne hanno bisogno possano essere trasportati e soprattutto abbiamo monitorato le grandi città metropolitane. Anche negli orari di punta non superiamo il 70-75% ma soggettivamente e visivamente sui mezzi urbani l’80% significa 5 persone per metro quadro e questo ha preoccupato”.

Anche con questi numeri, ha assicurato, c’è “una serie di misure mascherine, areazione, sanificazione, che proteggono comunque, ma questo ha dato la percezione di insicurezza” anche se “tutti gli studi internazionali dicono che il contributo che il trasporto dà al contagio è bassissimo”.

Comunque per il trasporto pubblico locale “siamo consapevoli che dobbiamo dare ancora di più la sensazione della sicurezza”, ha concluso.

